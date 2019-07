Kurioser Einsatz: Polizei muss Kamele einfangen – mitten in Norddeutschland

Hameln -

Freilaufende Kamele mitten in Deutschland? Die Polizei staunte nicht schlecht, als sie am frühen Freitagmorgen in Hameln (Kreis Hameln-Pyrmont) vier dieser Tiere entdeckt hat. Wie sich schnell herausstellte, gehörten sie zu dem in der Nähe gastierenden Zirkus.

Gegen 6.30 Uhr wurden die Kamele nach Angaben der Polizei von einem Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kerschensteinerstraße in Hameln gesichtet. Dieser meldete den kuriosen Fund sofort. Die Beamten fuhren zunächst etwas ungläubig zum Einsatzort, doch entdeckten in einem Feldweg in der Verlängerung der Kerschensteinerstraße tatsächlich drei Kamele und ein Dromedar.

Kamele vom Zirkusmitarbeiter abgeholt

Schnell konnten die Tiere dem in der Nähe gastierenden Zirkus zugeordnet werden. Die Polizeibeamten sicherten die Ausreißer bis zum Eintreffen des Zirkusmitarbeiters ab. Mit dem Leittier am Halfter folgten dem Mitarbeiter auch die anderen Kamele zurück zum Zirkus. Wie die Tiere allerdings entkommen konnten, sei noch unklar.

Ausgebüxte Kamele in Hameln: Keine Gefahrensituation

Während ihres Ausflugs überquerten die Ausreißer laut Polizei die Klütstraße, doch zum Glück kam es dabei zu keiner Gefahrensituation. In Zukunft werde der Zirkus die Sicherung seiner Vierbeiner wohl stärker kontrollieren.