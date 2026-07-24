Auf dem Weg nach Hause sitzt ein Jugendlicher plötzlich allein im leeren Bus. Das Fahrzeug ist geparkt, der Fahrer längst weg und die Türen verschlossen – bis die Polizei anrückt.

Mit dem Schienenersatzverkehr bis ins Busdepot: Weil er die letzte Möglichkeit zum Ausstieg vor Fahrtende verpasst hat, musste die Polizei einen 17-Jährigen in Bramsche (Landkreis Osnabrück) nachts aus einem abgestellten Bus befreien.

Denn der Busfahrer hatte nach seiner letzten Fahrt den Bus im Bereich des Bahnhofs abgestellt, Feierabend gemacht und dabei wohl seinen letzten Fahrgast übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch der 17-Jährige reagierte zunächst nicht. Kurze Zeit später habe der Teenager dann aber sein Dilemma bemerkt, teilten die Beamten weiter mit: „Busfahrer weg, Bustür abgeschlossen.”

Die „Schienenersatzverkehr-Odyssee”, wie die Polizei den Fahrtverlauf für den 17-Jährigen beschrieb, hatte bereits kurz nach Mitternacht begonnen, als der Jugendliche mit dem Schienenersatzverkehr der Nordwestbahn seine Fahrt Richtung Heimat von Lohne im Oldenburger Münsterland nach Bramsche begonnen hatte.

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Überraschendes Ende mit Polizeihilfe

Allein im Bus am Bahnhof in Bramsche meldete sich der 17-Jährige dann gegen 1 Uhr bei der Bahngesellschaft. Die Leitstelle kontaktierte den Busfahrer, um die Bustüren wieder öffnen zu lassen. Der Busfahrer, inzwischen im Feierabend, fuhr mit seinem Auto zurück zum Bus nach Bramsche – dort kam er den Polizei-Angaben zufolge allerdings nicht an. Er hatte eine Panne und blieb mit seinem Wagen liegen.

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Dann sprang die Polizei ein. Beamte fuhren zum Bus und öffneten nach Rücksprache mit der Nordwestbahn per Not-Entriegelung die Bustür – da war es kurz nach 2 Uhr morgens. „Odyssee beendet”, kommentierte die Polizei die Aktion.

Warum der junge Mann das Ende der Busfahrt nicht mitbekam, ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise sei er eingenickt, sagte der Polizeisprecher. Auch wie der 17-Jährige aus Osnabrück von Bramsche aus weiter nach Hause kam, ist nicht klar. (dpa/mp)