Kurioser Einsatz im Norden: Feuerwehr befreit Mädchen aus Pfannengriff

Die Einsatzkräfte in Aurich (Ostfriesland) wurden am Samstagabend zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen: Ein Kind hatte sich den Finger in einem Pfannengriff eingeklemmt. Weil nicht einmal der Rettungsdienst helfen konnte, musste die Feuerwehr hinzugerufen werden.

Wie die Einsatzkräfte am Sonntag berichteten, schwoll der Finger des Mädchens eingeklemmt in dem Haltegriff so stark an, dass sich die Eltern nicht anders zu helfen wussten, als den Rettungsdienst zu rufen. Doch auch der war ratlos, als er die Situation vorfand – das Verletzungsrisiko bei allen Rettungsmöglichkeiten war zu groß.

Das könnte Sie auch interessieren: Luxusleckerei: Dänemark erfindet den Schaumkuss neu

Deshalb wurde die Feuerwehr Aurich mit einem Multifunktionswerkzeug hinzugerufen, mit dem das Mädchen schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte. Laut Angaben der Retter dauerte die Aktion etwa eine Viertelstunde und das Kind blieb unverletzt.

Für seine Tapferkeit bekam das Mädchen demnach einen Teddy und eine persönliche Einladung zum Besuch des tagsdarauf stattfindenden Tag der offenen Tür der Auricher Feuerwehrleute. (prei)