In Stade wurde der Katastrophenschutz alarmiert, weil die gesamte Technik eines Krankenhauses auszufallen drohte.

Im Stader Elbe Klinikum ist am Freitagabend einer von zwei Kühlkreisläufen ausgefallen. Die gesamte Technik drohte auszufallen.

Denn an den Kühlkreisläufen im Rechenzentrum soll auch die Gebäudetechnik des Krankenhauses hängen. Daher war unklar, wie lange die verbliebene Kühleinheit die alleinige Last tragen konnte.

Elbe Klinikum in Stade: THW im Einsatz

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Die Feuerwehr verfügt zwar nicht über Kühlgeräte, aber über Lüfter. Einsatzkräfte schoben diese ins Krankenhaus und pusteten kalte Luft gegen die zweite Kühleinheit. Derweil wurden entsprechende Kühlgeräte vom Katastrophenschutz des Stader Landkreises angefordert. Auch ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) war vor Ort.

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Warum die Kühleinheit ausfiel und wie stark die Krankenhaustechnik von dem Ausfall nun betroffen ist, war zunächst unklar. Die Hintergründe des Ausfalls werden nun mit Hilfe der Polizei geklärt.