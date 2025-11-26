Kreuzungscrash bei Hamburg: Junger Porsche-Fahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag in Stelle (Landkreis Harburg) ein 21-jähriger Porsche-Fahrer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben stieß gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Lüneburger Straße/Im Ahler ein Porsche-SUV mit einem Mercedes-Transporter zusammen. Der 21-Jährige, der mit dem Porsche aus der Straße Im Ahler kam, musste nach dem Zusammenprall ins Krankenhaus gebracht werden. Der Transporterfahrer, der auf der Lüneburger Straße unterwegs war, blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Feuerwehr Stelle rückte an, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

Während der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Dennoch kam es im Umfeld zu Staus. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.