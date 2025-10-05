Auf nasser Straße: Auto gerät in Gegenverkehr – Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall im Landkreis Stade: Zwischen Kutenholz und Hesedorf kam ein 60-jähriger Mann ums Leben, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und in den Gegenverkehr geriet.

Die Polizisten mutmaßen, dass die nasse Straße dafür sorgte, dass der Mann mit seinem Dacia Logan ins Schleudern geriet. So kam es am Samstag zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Polo.

Ins Krankenhaus nach Hamburg geflogen

Der 60-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt, das kopfüber in einen Graben katapultiert wurde. Die Feuerwehr musste den Mann mit schwerem Gerät befreien. Zuvor war bereits ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Der Mann wurde in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. „Dort erlag er seinen Verletzungen“, so ein Polizeisprecher.

Die Polizei sperrte die Dorfstraße, während sich Sanitäter um den schwer verletzten 34-jährigen Polo-Fahrer kümmerten. Er wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Laut weiteren Angaben der Polizei bestand aber keine Lebensgefahr.

Wegen des bislang ungeklärten Unfallhergangs und der schweren Verletzungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stade ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Außerdem fertigte die Polizei einen 3D-Scan der Unfallstelle an, um den Ablauf digital rekonstruieren zu können.

Die Sperrung dauerte bis in die Abendstunden, der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Staus. Die zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (dg)