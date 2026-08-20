Ein Autofahrer widersetzt sich einer Kontrolle, die Situation eskaliert. Die Polizei greift zur Waffe und mehrere Beamte werden verletzt.

In Braunschweig ist eine Verkehrskontrolle wegen eines renitenten Autofahrers aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei schoss nach eigenen Angaben zwei Mal auf das Auto, als der Mann damit auf einen Beamten zufuhr. Der Polizist sei verletzt worden. Der Fahrer sei festgenommen worden, habe dabei aber Widerstand geleistet und zwei weitere Beamte verletzt.

Ursprünglich wollten zwei Beamte das Auto am Nachmittag kontrollieren, weil dessen Versicherungsschutz abgelaufen war. Den Angaben zufolge verweigerte sich der Fahrer der Kontrolle aber trotz mehrfacher Ansprache, woraufhin die Polizei einen Schlagstock gegen das Fahrerfenster eingesetzt habe, um mit dem Fahrer in Kontakt zu treten. Der Mann habe dann das Fahrzeug beschleunigt und sei auf einen Beamten zugefahren, der vor dem Auto stand.

Schlagstock gegen das Fahrerfenster – dann eskaliert die Lage völlig

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Nachdem das Fahrzeug kurz gestoppt habe, hätten die Beamten mehrfach den Einsatz der Schusswaffe angedroht. Dennoch habe der Fahrer erneut beschleunigt, woraufhin die Polizei zwei Schüsse abgegeben habe. Auf einem angrenzenden Parkplatz erfolgte durch weitere Polizeikräfte die Festnahme. (dpa)