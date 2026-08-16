Autofahrer übersieht Biker: Im Emsland ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Schwerer Unfall im Landkreis Emsland: Beim Zusammenstoß mit einem Transporter ist in Geeste ein 66 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Emsland mitteilte, war ein 38-jähriger Fahrer am Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr mit seinem Transporter vom Wietmarscher Damm nach links in die Jägerstraße abgebogen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer.

Unfall im Emsland: Motorradfahrer (66) schwer verletzt

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Der 66-jährige Biker stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus nach Lingen.

Der 38-jährige Mercedes-Sprinter-Fahrer aus Cloppenburg wurde den Angaben zufolge nur leicht verletzt. An der Unfallstelle kam es bis etwa 11.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Zur Höhe des Sachschadens machte die Polizei zunächst keine Angaben. (mp)