„Hose näher als das Hirn“: Richter wegen sexueller Belästigung verurteilt

Seine sexuellen Übergriffe am Arbeitsplatz kommen einen Richter aus dem Kreis Steinfurt teuer zu stehen. Wegen zwei Fällen von sexueller Belästigung wurde er verurteilt. In allen weiteren Anklagepunkten wurde der 44-Jährige freigesprochen.

Der angeklagte Richter des Amtsgerichts Lingen hatte nach Überzeugung des Landgerichts Osnabrück bei zwei verschiedenen Gelegenheiten versucht, seine Kollegin gegen ihren Willen auf den Mund zu küssen. Deswegen wurde er wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro verurteilt.

Laut dem Vorsitzenden Richter war der Verurteilte schon lange in der niedersächsischen Justiz tätig. Der verheiratete Familienvater habe in seinem Beruf unter anderem durch sein „selbstbewusstes und sicheres Auftreten“ Ansehen erworben. Als Vorsitzender der Strafvollstreckungskammer habe er jedoch seine Stellung genutzt, um seinen „sexuellen Bedürfnissen nachzugehen“.

In seiner abschließenden Stellungnahme vor der Urteilsverkündung sprach der nun Verurteilte rund zwei Stunden lang ohne Unterbrechung. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten gefordert. Die Anklage hielt den vorläufig vom Dienst suspendierten Juristen nicht nur wegen sexueller Nötigung in Tateinheit mit Körperverletzung für schuldig.

Staatsanwaltschaft forderte ein Jahr und vier Monate Haft

Zusätzlich hatte sie ihm die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen in drei Fällen sowie sexuelle Belästigung und Nachstellung vorgeworfen. Die Verteidigung hatte hingegen einen Freispruch beantragt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Klimaziele wackeln: Autoverkehr ein „kritischer Punkt“

Der Verurteilte hat sich nach Ansicht des Gerichts vor allem Frauen genähert, die erst seit kurzer Zeit am Amtsgericht und damit sozial noch nicht etabliert waren. Mehrere seiner Affären seien zwar zunächst einvernehmlich gewesen, doch ein einseitiges Ende seitens der Frau habe er mehrfach nicht akzeptieren wollen.

Er habe sich etwa unter einem dienstlichen Vorwand die private Handynummer einer Kollegin gesichert, später „flirty talk“ und „dirty talk“ initiiert. Körperkontakt sei teils einvernehmlich, teils nicht erfolgt. Wiederholt dominantes Verhalten des Verurteilten wurde dem Gericht übereinstimmend von mehreren Personen bestätigt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: „White Tiger”: Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt

Was ein Gutachter über den 21-jährigen Angeklagten sagt Drohnen im Einsatz: Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle

Mit Hightech gegen Silvester-Krawalle Rat der Expertin: So klappt das mit den guten Vorsätzen

So klappt das mit den guten Vorsätzen Top-Termine 2026: Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken

Welche Stars nach Hamburg kommen, welche Veranstaltungen locken Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans

Das große Experten-Quiz für echte HSV- und St. Pauli-Fans 20 Seiten Plan 7: Kinostar spielt im Club, „Die neue Heinz Erhardt Revue” in der Laeiszhalle und Kultur-Tipps für jeden Tag

Viele hätten mit dem Angeklagten nicht zusammenarbeiten wollen. „Wir sind kein Moralgericht, aber von einem Richterkollegen wird man ein Mindestmaß an Anstand erwarten dürfen“, sagte der Vorsitzende Richter.

Strafrechtlich relevant wurden zwei Fälle: Als der Verurteilte nach Ansicht des Gesichts versuchte, eine Kollegin gegen ihren Willen unvermittelt auf den Mund zu küssen. Und etwa eine Woche später versuchte er es demnach trotz ihres klaren Neins erneut mit derselben Kollegin in seinem Büro. Er habe sie dabei gegen eine Tür gedrückt. In beiden Fällen habe er sich strafbar gemacht.

Richter: „Hose einfach näher als das Hirn“

Auch moralisch wirkte der Richter auf den Verurteilten ein: „Wenn ich meiner Frau all das erzählen würde, dann hätte ich morgen eine andere Anschrift.“

Mit einer Kollegin führte der Verurteilte eine etwa zweijährige Affäre ‒ bis die Frau diese beendete. Dies wollte der Jurist jedoch nicht akzeptieren, obwohl seine Kollegin ihm etwa mit Nachrichten wie „Bitte hör auf, mir diese Nachrichten zu schreiben“ ihren Widerwillen klar signalisierte. Den Tatvorwurf der Nachstellung sah das Gericht damit jedoch noch lange nicht erfüllt.

Stellenweise stand für das Gericht Aussage gegen Aussage, in einigen Fällen stellte es auch Ungereimtheiten in den Äußerungen der Frauen fest. Obwohl die Zeuginnen nach Ansicht des Richters nicht gelogen haben, reichten viele Aussagen nicht für eine strafrechtliche Verurteilung.

Zugunsten des Angeklagten wertete das Gericht, dass er das objektive Tatgeschehen eingeräumt hatte und nicht vorbestraft war. Zu seinen Lasten stellte es jedoch fest, dass der Jurist die Taten während seiner Dienstzeit im Gericht verübt und dabei seine Machtposition ausgenutzt habe.

Das könnte Sie auch interessieren: Neues Jahr, neues Glück? „Optimismus ist die einzige Möglichkeit!“

Mit mindestens fünf Arbeitskolleginnen hatte der verurteilte Jurist laut Urteil eine Affäre oder versuchte zumindest, diese einzugehen. Der Richter sagte in seiner Urteilsverkündung: „Bei Ihnen war die Hose einfach näher als das Hirn.“ Der Verurteilte kann binnen einer Woche Revision gegen das Urteil einlegen. (dpa/mp)