Kollegen gehen aufeinander los: Streit im VW-Werk endet mit Messerangriff

Im Volkswagenwerk in Braunschweig ist ein Streit unter Kollegen eskaliert. Einer der Männer zückte ein Messer und verletzte den anderen damit.

Worum es bei dem Streit ging, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der tatverdächtige Mann wurde festgenommen. Das Opfer wurde bei dem Angriff am Samstag laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der „Braunschweiger Zeitung“ habe das Opfer laut einer VW-Sprecherin bei dem Angriff Schnittverletzungen erlitten. Zu Ausfällen in der Produktion sei es aufgrund des Streits demnach nicht gekommen. (dpa/mp)