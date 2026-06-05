Kokain, Amphetamine und Cannabis: Großrazzia gegen Drogendealer

Die Ermittler haben zugeschlagen: In Lüneburg hat die Polizei große Mengen Drogen sichergestellt – ein Verdächtiger sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Bei Durchsuchungen am Donnerstag nahmen Drogenermittler zwei Männer ins Visier, die im Verdacht stehen, im Stadtgebiet mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Kokain und Bargeld sichergestellt

In Wohnungen und sogenannten Bunkerräumen fanden die Beamten unter anderem rund 800 Gramm Kokain, größere Mengen Amphetamine, mehrere hundert Tabletten sowie etwa 600 Gramm Cannabis. Auch Bargeld und Datenträger wurden sichergestellt.

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Ein 25-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Gegen ihn erließ ein Gericht Haftbefehl, er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. (rei)