Knappe Nahrung, gefrorene Böden: Winterwetter setzt Wildtieren zu

Wenn Wiesen unter einer Schneedecke verschwinden, Seen zufrieren und Nahrung knapp wird, geraten manche Wildtiere in Not. Was Menschen tun können, um die Tiere zu unterstützen.

Das aktuelle Winterwetter mit Eis und Schnee stellt Wildtiere im Norden Deutschlands vor große Herausforderungen. „Gefrorene Böden und tiefliegende Schneedecken erschweren die Nahrungssuche erheblich, weil Pflanzen, Samen und Insekten für Tiere wie Vögel, Eichhörnchen oder Rehe schwerer erreichbar sind“, teilte ein Sprecher der Naturschutzorganisation Nabu in Hannover mit.

Wildtiere im Winter: Eisdecken können zu Verletzungen führen

Demnach müssen viele Tiere derzeit längere Strecken zurücklegen, um Futter zu finden. Auch für das Erhalten der Körpertemperatur brauchen sie bei niedrigen Temperaturen mehr Energie als sonst. „Dies kann zu erhöhter Sterblichkeit führen, besonders bei kleineren Arten“, so der Sprecher.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: U-Bahn-Mord: Geschichte eines sinnlosen Todes

Geschichte eines sinnlosen Todes Block-Prozess: Wird der Patriarch doch noch angeklagt?

Wird der Patriarch doch noch angeklagt? Streit um Haus-Sanierung: Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung

Erst Leerstand, jetzt Brandstiftung Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV

Der große Transfer-Check & Khedira schwärmt vom neuen HSV 28 Seiten Plan 7: Opern-Horror mit Donald Trump, Hype um Rap-Star Apache 207 & Ideen für Wochenendtrips

Harte Schneedecken oder Eisflächen können auch zu Verletzungen führen, etwa wenn Tiere auf dem harten Boden scharren, um Nahrung zu finden. Auch für Fische verschlechtern sich dem Nabu zufolge die Lebensbedingungen, wenn Gewässer zufrieren. Denn unter Eis und Schnee wird die Photosynthese der Wasserpflanzen reduziert, was zu Sauerstoffmangel im Wasser führen kann.

Wie können Menschen Wildtiere unterstützen?

Wer Tiere bei dem herausfordernden Wetter helfen möchte, kann regelmäßig frisches Wasser bereitstellen. „Gerade bei anhaltendem Frost wird der Zugang zu Trinkwasser zur echten Überlebensfrage“, schrieb der Nabu-Sprecher. Eichhörnchen freuten sich zudem über Nüsse, Vögel über artgerechtes Körnerfutter. Um Wildtiere nicht zusätzlich zu stressen, sollten Spaziergänger auf Waldwanderwegen bleiben und Hunde freiwillig anleinen.

Das könnte Sie auch interessieren: 13.000 Euro pro Tier: Im Hamburger Tierheim stapeln sich die „Kampfhunde“

Zuletzt haben Landkreise bereits sogenannte Notzeiten zur Vermeidung von Futternot bei Wildtieren erlassen, etwa der Landkreis Vorpommern-Greifswald im Nordosten. Demnach sind Jagdberechtigte dazu verpflichtet, „für eine angemessene und artgerechte Wildfütterung zu sorgen“. In einem bestimmten Umkreis von Futterstellen dürfe zudem kein Wild erlegt werden. (dpa/mp)