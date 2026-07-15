Ein Mann soll nach einem Klingelstreich anderen Menschen eine Schreckschusswaffe gezeigt haben. Wollte er damit die Kinder verfolgen?

Mit einer Schreckschusswaffe soll ein Mann Kinder nach einem Klingelstreich verfolgt haben. Die Polizei ermittelt zu dem Fall in Gifhorn am Dienstagabend, wie die Behörde mitteilte.

Demnach habe der Verdächtige nach dem Klingelstreich anderen Menschen die Waffe gezeigt und gesagt, dass er die Kinder suchen wolle.

Die Polizei machte zunächst eines der Kinder ausfindig und überprüfte dann das Haus des Verdächtigen. Dort stellten die Beamten eine Waffenerlaubnis sowie eine ungeladene Schreckschusswaffe sicher, die der Mann ihnen aushändigte. Gegen den Verdächtigen wird nun wegen Bedrohung ermittelt. (dpa)