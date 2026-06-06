Kleinkind im Auto und plötzlich verriegeln die Türen – Feuerwehreinsatz bei Hamburg

Die Feuerwehr hat am Samstagmorgen in Buxtehude im Landkreis Stade ein Kleinkind aus einem verschlossenen Auto gerettet. Nach ersten Angaben vor Ort saß das Kind noch im Auto, als sich der Wagen plötzlich abschloss.

Das Auto stand auf dem Parkplatz des Bahnhofs Buxtehude an der Straße Am Bundesbahnhof. Neben dem Kleinkind befand sich auch der Autoschlüssel noch im Fahrzeuginneren, als sich der Wagen gegen 11 Uhr selbst abschloss. Bei sonnigem Wetter hätten andere Lösungsversuche zu lange gedauert, sodass die Feuerwehr schließlich alarmiert wurde.

Feuerwehr schlägt Scheibe ein und rettet Kind aus Auto

Die Feuerwehrleute zerstörten kurzerhand die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs und befreiten das Kleinkind innerhalb weniger Augenblicke. Sanitäter untersuchten das Kind anschließend vor Ort. Es blieb unverletzt und konnte vor Ort der Mutter übergeben werden.