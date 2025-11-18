„Macht mich traurig“: Kinder randalieren auf Spielplatz von umstrittenem Influencer

Sie traten, schubsten und schlugen auf das Flugzeug ein: Eine Gruppe von etwa elf Kindern wütete auf einem öffentlichen Spielplatz in Rüspel – nahe der Autobahn zwischen Hamburg und Bremen. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Spielplatz: Das Areal liegt im sogenannten „Kliemannsland” – einem Projekt des umstrittenen Influencers Fynn Kliemann.

Auf seinem „TikTok”-Account „fimbimtok” postete der Influencer ein Video des Vorfalls. Dazu schrieb er: „Sowas macht mich traurig. Wir erschaffen mit dem Kliemannsland einen Ort, wo Kinder kostenlos spielen können.”

@fimbimtok Ich war genau eins dieser Kinder. Auf mich hat nur zum Glück jemand aufgepasst die und der gesagt haben: „Schau mal, lass lieber das machen – Das macht auch Spaß. Damit wollen die anderen auch noch spielen Fynn“ Ich freu mich über jeden wilden Boy und jedes wilde Girl mit toller Mama und tollem Papa die das @Kliemannsland ♬ Stripping Mobius (STEM strings) – Altitude Music / BMGPM

Der Clip zeigt, wie mehrere Kinder mit einem länglichen Gegenstand auf ein Kleinflugzeug schlagen, es von einer Erhöhung stoßen und es auf die Seite kippen. Zwischen ihnen bewegt sich eine deutlich ältere Person und filmt mit dem Handy den Akt des Vandalismus.

Kliemann nicht mehr Chef des „Kliemannslandes“

Der Kommentar des Influencers: „Voll schade!” Kliemann appelliert in dem Video an alle Erwachsenen: „Seid nicht wie dieser Typ.”

Das „Kliemannsland” ist eines der bekanntesten Projekte des Influencers – eine Art Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Seit dem 15. Juli 2022 ist Kliemann jedoch nicht mehr Geschäftsführer des „Kliemannslandes“.

Ein ZDF-Rechercheteam um Jan Böhmermann warf Fynn Kliemann im Jahr 2022 vor, falsche Angaben zu angeblich fair produzierten Corona-Masken gemacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen Betrugsverdachts: Das Verfahren wurde jedoch später gegen eine Spende an gemeinnützige Organisationen eingestellt, der Ruf des Influencers blieb ruiniert.