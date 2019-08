Kind zu Boden geschubst: Mutter verteidigt Sohn (2) mit Holzbrett gegen Suff-Brutalo

Hannover -

Mütter können ja bekanntlich Superkräfte entwickeln, wenn es darum geht, ihre Kinder zu beschützen. Eine 31-jährige Frau aus Hannover hat am Sonntag stattdessen ein Holzbrett benutzt, um ihren Sohn gegen einen Betrunkenen zu verteidigen.

Zunächst schubste der Mann den zweijährigen Sohn der Frau an einer Stadtbahn-Haltestelle in der Friedenauer Straße offenbar ohne erkennbaren Grund zu Boden. Daraufhin ging die Mutter mit einem Holzbrett auf den 36-Jährigen los. Er erlitt Verletzungen am Kopf.

Hannover: Betrunkener attackiert Zweijährigen und Polizisten

Nach dem Schlag warf der Betrunkene das Brett zurück in Richtung Mutter und Kind, traf aber nur ein parkendes Auto. Als die Polizei eintraf und den Mann zu einem Krankenwagen begleitete, ging der auch auf die Beamten los. Ein Atemalkoholtest ergab 3,36 Promille.

Gegen den 36-Jährigen wird wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Beamte ermittelt. Die 31-jährige Mutter muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Da der Auslöser für den Streit im Norden Hannovers noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen.