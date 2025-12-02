Kind steigt aus Bus und wird von Auto erfasst – schwere Verletzungen

Schwerer Unfall im Kreis Osterholz: Nachdem sie aus einem Bus gestiegen war, wurde eine Zwölfjährige am Montagnachmittag von einem Auto erfasst. Das Mädchen wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach dem Aussteigen aus einem Bus ist ein Mädchen auf die Fahrbahn gelaufen und von einem entgegenkommenden Auto erfasst worden. Die Zwölfjährige wurde lebensgefährlich verletzt, ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Mädchen gegen Auto geschleudert

Der Unfall in Grasberg (Landkreis Osterholz) ereignete sich am Montagnachmittag. Der Zustand des Kindes ist laut Polizei weiterhin kritisch.

Nach ersten Erkenntnissen wollte das Mädchen hinter dem Bus die Straße überqueren. Eine entgegenkommende Autofahrerin sah die Zwölfjährige zu spät. Durch den Zusammenstoß wurde sie gegen ein anderes Auto geschleudert, das hinter dem Bus wartete. Die 60-jährige Autofahrerin blieb laut Polizei unverletzt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. (dpa/mp)