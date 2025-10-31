mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Junge wollte mit seinem Tretroller die Straße überqueren und wurde angefahren (Archivbild).

Ein Junge wollte mit seinem Tretroller die Straße überqueren und wurde angefahren (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Wilhelm Schmid

  • Sachsenhagen

Kind auf Tretroller angefahren und schwer verletzt

Ein Junge will mit seinem Tretroller die Straße überqueren – Sekunden später kommt es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Ein Siebenjähriger auf einem Tretroller ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Schaumburg schwer verletzt worden. Der Junge habe am Nachmittag in Sachsenhagen plötzlich versucht, die Straße zu überqueren, teilte die Polizei mit. In jenem Moment kam ein Auto – und es kam zur Kollision.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall auf Kreuzung in Hamburg: Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Der Siebenjährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Polizei Stadthagen sucht Unfallzeugen. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test