Unfall im Norden: Kind (7) auf Fahrrad angefahren und mehrere Meter mitgeschleift

In Osterjork (Landkreis Stade) ist es am Freitagnachmittag zu einem schlimmen Unfall gekommen. Eine Autofahrerin hatte ein Mädchen auf einem Kinderfahrrad erfasst. Das Auto kam erst nach mehreren Metern zum Stehen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr an einem Kreisel. Dort war eine Autofahrerin (55) in ihrem Fiat im Bereich des Kreisels an der L 140 unterwegs.

Unfall im Alten Land: Mädchen angefahren

Als die 55-Jährige den Kreisel verlassen wollte, erfasste sie ein Mädchen (7) auf einem Fahrrad, das die Straße auf einem Fußgängerüberweg überquerte.

Laut Polizei wurde die Siebenjährige mehrere Meter mitgeschleift und verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. (04162) 913 830 zu melden.