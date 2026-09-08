Kilometerlanger Stau nach Vollsperrung: Transporter überschlägt sich auf A1

Nach einem schweren Unfall bei Dibbersen ist die A1 Richtung Bremen voll gesperrt. Ein Transporter überschlug sich.

Der Transporter blieb nach dem Unfall auf der Seite liegen. JOTO

Unfall auf der A1 im Landkreis Harburg: Ein Transporter hat sich am Dienstagnachmittag bei Dibbersen mehrfach überschlagen. Der Fahrer wurde verletzt.

Nach Angaben der Polizei verlor der Mann gegen 13.30 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen auf Höhe der Anschlussstelle Dibbersen die Kontrolle über seinen Transporter. Warum, ist aktuell noch unklar. Der Wagen soll sich mehrfach überschlagen haben bis er schließlich auf der Seite liegenblieb.

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Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Autobahn musste voll gesperrt bleiben. Infolgedessen bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Laut ADAC beträgt die aktuelle Staulänge etwa neun Kilometer.