Ein 33-Jähriger soll in einem Krankenhaus in Winsen das Personal beschimpft und nach einer Mitarbeiterin geschlagen haben.

Ein Mann hat in der Notaufnahme des Krankenhauses in Winsen randaliert, nachdem er nicht sofort behandelt wurde. Der 33-Jährige soll dabei das Personal angegriffen und anschließend eine Glasscheibe eingeschlagen haben.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 23.10 Uhr in der Notaufnahme des Krankenhauses an der Friedrich-Lichtenauer-Allee. Nach Angaben der Mitarbeitenden wollte sich der Mann nicht ins Wartezimmer setzen und begann daraufhin, das Personal zu beschimpfen. Als er nach einer Angestellten schlug, wich diese aus. Ein 42-jähriger Mitarbeiter brachte den Mann daraufhin zu Boden, um den Angriff zu stoppen.

Anschließend schlug der 33-Jährige die Glasscheibe einer Zimmertür ein und stieg durch das Fenster des Wartezimmers nach draußen. Die Polizei konnte ihn trotz Fahndung nicht mehr antreffen. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. (rei)