Bahnreisende müssen am Morgen rund um Uelzen weiter mit Verspätungen rechnen. Wo Bahnen ausfallen und Busse einspringen.

Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg kommt es am Morgen sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr weiter zu Beeinträchtigungen. Der Deutschen Bahn zufolge sind ICEs zwischen Hamburg und München, Hamburg und Stuttgart sowie Hamburg und Basel mit Umleitungen, Verspätungen sowie Zugausfällen betroffen. Grund seien Unwetterfolgen in Uelzen.

Für den Nahverkehr teilte das Bahnunternehmen Metronom mit, der Bahnhof Uelzen könne wegen einer Stellwerksstörung nur sehr eingeschränkt angefahren werden. „Derzeit darf pro Stunde und Richtung jeweils nur ein Zug aus Bad Bevensen sowie aus Suderburg nach Uelzen einfahren”, hieß es

Busse ersetzen Regionalzüge

Anzeige

In der Folge fielen demnach Züge zwischen Bad Bevensen und Uelzen aus und auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg gebe es mittlere bis hohe Verspätungen. Seit etwa 6 Uhr sei zwischen Uelzen und Lüneburg ein Busnotverkehr eingerichtet.

„Wir wissen, dass das kein guter Start in den Tag ist, und hoffen, dass die DB InfraGO die Störung am Stellwerk schnellstmöglich beheben kann”, schrieb Metronom auf seiner Webseite. (dpa/mp)