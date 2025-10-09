Kein Führerschein, aber Alkohol und Drogen im Blut: Fahrer auf A7 gestoppt

Es war ein Zufallstreffer: In der Nacht zum Donnerstag hat die Autobahnpolizei Maschen einen Fahrer erwischt, der aus mehreren Gründen nicht am Lenkrad hätte sitzen dürfen.

Die Kontrolle des 34-Jährigen am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr war verdachtsunabhängig, wie die Polizei der MOPO sagte. Er sei nicht durch ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen.

Autofahrer stand unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Wie sich im Verlauf der Kontrolle herausstellte, stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Entsprechende Tests bestätigten den Verdacht der Beamten. Zur weiteren Beweissicherung wurde dem Fahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Eine Überprüfung ergab zudem, dass der Mann gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet – sowohl wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel als auch wegen Fahrens ohne Führerschein. (tst)