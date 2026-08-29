In Visselhövede schießen Unbekannte auf eine Katze. Die Tierschutzorganisation bietet zur Aufklärung der Tat 5000 Euro an

Mit einem Luftgewehr haben Unbekannte in Visselhövede im Landkreis Rotenburg (Wümme) auf eine Katze geschossen. Nach Angaben der Polizei wurde das Tier an der Schulter getroffen und anschließend tierärztlich versorgt.

Der Vorfall hat sich demnach in der vergangenen Woche zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ereignet. Wo genau er passierte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Visselhövede oder Rotenburg zu melden.

Die Tierschutzorganisation Peta setzt eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der Verantwortlichen führen.

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Hinweise an Peta auch anonym

„Wer auf eine Katze schießt, nimmt schwere Verletzungen oder sogar den Tod des Tieres in Kauf. Es ist erschreckend, dass ein Tier auf diese Weise mutmaßlich gezielt verletzt wurde. Die Person muss schnellstmöglich gefunden werden, bevor noch weitere Tiere oder Menschen zu Schaden kommen“, so Lisa Redegeld, Fachreferentin bei Peta. „Wir fordern harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Wer wehrlose Tiere quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück.“

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Wer den Vorfall beobachtet oder andere relevante Informationen dazu hat, kann sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 bei Peta melden. Hinweise an die Tierrechtsorganisation sind auch anonym möglich. Alternativ können Informationen per E-Mail an whistleblower@peta.de geschickt werden. (jek/dpa/Peta)



