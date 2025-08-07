Kampf gegen Schleuserbanden: Durchsuchungen im Norden

Die Polizei rückt in vier Bundesländern zu Durchsuchungen aus – es geht um eine mutmaßliche chinesische Schleuserbande. Es kommt auch zu Verhaftungen.

Im Kampf gegen mutmaßliche Schleuser ist die Polizei zu Durchsuchungen in mehreren Bundesländern ausgerückt. Bei der Razzia in insgesamt 20 Objekten in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen und Nordrhein-Westfalen seien zwei Haftbefehle vollstreckt worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover.

Dabei geht es um den Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern nach Deutschland. Dabei handele es sich vorwiegend um Frauen aus China, die in Deutschland als Prostituierte gearbeitet haben sollen.

Das könnte Sie auch interessieren: In Deutschland undenkbar, in Dänemark möglich: Traumhäuser für jedermann!

Der Schwerpunkt der Razzia ist den Angaben zufolge Hannover. Weitere Durchsuchungen gab es in Hildesheim, Kiel, Paderborn, Salzgitter und Wiesbaden. Die Staatsanwaltschaft kündigte genauere Angaben im Laufe des Nachmittags an. (dpa)