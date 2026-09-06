Vor Juist wird es für mehrere Wassersportler brenzlig. Die Einsatzkräfte werden am Sonntag gleich mehrmals alarmiert.

Dramatischer Einsatz vor Juist: Zwei Seekajakfahrer sind am Sonntagmittag in der Brandung in Seenot geraten – aus eigenen Kräften schafften sie es nicht mehr zurück an den Strand. Ein Hubschrauber rettete die beiden.

Gegen 12.15 Uhr setzte einer der Kajakfahrer nach Informationen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) den Notruf ab. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die beiden auf Höhe der Juister Ostbake – bei bis zu einem Meter hohen Wellen, mäßigem Wind und Wassertemperaturen von unter 20 Grad.

Als der Seenotrettungskreuzer den Einsatzort erreichte, hatte die Hubschrauberbesatzung die beiden Männer bereits entdeckt und mit einer Seilwinde an Bord genommen. Am Strand von Juist wurden sie abgesetzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die Seenotretter bargen indes die Seekajaks.

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Ein Dutzend Kajaks paddelte am Sonntag vor Juist

Während des Einsatzes erreichte die Einsatzkräfte ein zweiter Notruf: Eine weitere Gruppe von fünf bis sieben Kajakfahrern war auf einer nahen Sandbank in Seenot geraten. Diese wurden jedoch indes von anderen Wassersportlern an Land gebracht.

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Während des Einsatzes waren insgesamt rund ein Dutzend Menschen mit Seekajaks vor Juist gepaddelt. Einige von ihnen wurden an Land medizinisch versorgt. An dem Einsatz waren neben den Seenotrettern auch die DLRG, ein Zollschiff sowie Kräfte der Bundespolizei beteiligt. (mp)