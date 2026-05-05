mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Keinen Führerschein und Motorrad nicht zugelassen – 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall im Landkreis Harburg schwer verletzt

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: RUEGA

  • Asendorf

Junger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – er hatte keinen Führerschein

In Asendorf (Landkreis Harburg) ist ein junger Motorradfahrer am Montagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er hatte versucht, ein abbiegendes Auto zu überholen, und prallte dabei in die Seite des Wagens.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.25 Uhr an der Schulstraße. Eine 21-Jährige war mit ihrem Opel unterwegs und wollte nach links abbiegen. In diesem Moment setzte ein 16-jähriger Motorradfahrer zum Überholen an. Seine Yamaha kollidierte daraufhin mit der linken Seite des Pkw.

Motorradfahrer mit Notarzt in Klinik transportiert

Der 16-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin stand unter Schock.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Jugendliche keinen Führerschein besaß und das Motorrad zudem nicht zugelassen war. Unklar ist bislang, wie er in den Besitz der Maschine gelangt war.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test