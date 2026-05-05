Junger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt – er hatte keinen Führerschein

In Asendorf (Landkreis Harburg) ist ein junger Motorradfahrer am Montagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er hatte versucht, ein abbiegendes Auto zu überholen, und prallte dabei in die Seite des Wagens.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.25 Uhr an der Schulstraße. Eine 21-Jährige war mit ihrem Opel unterwegs und wollte nach links abbiegen. In diesem Moment setzte ein 16-jähriger Motorradfahrer zum Überholen an. Seine Yamaha kollidierte daraufhin mit der linken Seite des Pkw.

Motorradfahrer mit Notarzt in Klinik transportiert

Der 16-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde mit einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin stand unter Schock.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Jugendliche keinen Führerschein besaß und das Motorrad zudem nicht zugelassen war. Unklar ist bislang, wie er in den Besitz der Maschine gelangt war.