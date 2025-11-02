Junger Mann tappt in Liebesfalle: Online-Date endet blutig

Den Abend hatte er sich wohl anders vorgestellt: In Bremen wurde am Freitagabend ein 26-jähriger Mann von seinem Online-Date in eine Liebesfalle gelockt. Statt seiner Traumfrau erwarteten ihn jedoch zwei Räuber.

Über ein Chatportal hatte der 26-Jährige eine junge Frau kennengelernt, die er am späten Freitagabend persönlich treffen wollte. Das Paar verabredete sich dafür am Holthorster Weg. Zu romantischer Zweisamkeit kam es jedoch nicht: Die Frau führte ihn in den angrenzenden Friedehorstpark, wo plötzlich zwei maskierte Männer auftauchten, ihn angriffen und mit einem Messer bedrohten.

Die Räuber entwendeten Geld, Bankkarte und Handy und flohen anschließend gemeinsam mit der Frau aus dem Park. Während des brutalen Überfalls schlugen und traten die Angreifer auf ihr Opfer ein. Der 26-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht; unter anderem erlitt er einen Jochbeinbruch.

Die junge Frau soll etwa 19 Jahre alt, rund 1,60 Meter groß und blond sein. Sie habe ein schwarzes T-Shirt und eine helle Jacke getragen. Die beiden Räuber sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein und arabisch gesprochen haben. Sie trugen Sturmhauben und Jeanshosen und waren mit einem Messer bewaffnet.

Zeugen werden gebeten, sich unter 0421 362-3888 bei der Polizei Bremen zu melden. Die Ermittler gehen von schwerem Raub aus.

Die Polizei Bremen gibt außerdem wichtige Sicherheitshinweise für Online-Dates: Treffen sollten an belebten Orten stattfinden, zum Beispiel in einem Lokal oder Café. Zudem solle man die An- und Abreise selbst planen, um nicht von der neuen Bekanntschaft abhängig zu sein. Ganz wichtig: Informieren Sie immer eine Vertrauensperson, wann und wo das Date stattfindet. (mp)