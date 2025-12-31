Junger Mann fährt mit Auto in Elbe-Seitenkanal

Die Fahrt endet für einen 23-Jährigen im Wasser. Er kommt jedoch mit dem Schrecken davon. Der Seitenkanal ist erst einmal gesperrt.

Ein 23-jähriger Autofahrer ist im Landkreis Gifhorn in den Elbe-Seitenkanal gefahren. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Wasser retten, wie ein Polizeisprecher sagte. Gegen 22 Uhr am Dienstag sei der Mann mit seinem Auto in der Nähe des Wittinger Hafens gefahren. Dabei sei der Wagen so schnell gewesen, dass der Fahrer die Kontrolle darüber verlor und das Auto im Wasser landete.

Der 23-Jährige habe sich selbst aus dem Kanal retten können. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese nur eine Unterkühlung fest. Der Kanal sei bis auf weiteres gesperrt. Die Bergung ist für heute Morgen geplant, sagte der Polizeisprecher. (dpa/mp)