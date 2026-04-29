Junge rollt mit Tretauto auf die Straße und wird von 88-Jährigem mitgeschleift

Dramatischer Unfall in Wilhelmshaven: Ein sechsjähriges Kind wurde von einem Auto erfasst und mitgeschleift. Für den Jungen hat das ernste Folgen.

Ein sechsjähriger Junge mit Tretauto hat bei einem Unfall in Wilhelmshaven schwere Verletzungen erlitten. Das Kind sei nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagnachmittag mit dem Tretauto aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße gerollt, teilte die Polizei mit.

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Dort wurde der kleine Junge vom Auto eines 88-Jährigen erfasst und ein Stück weit mitgeschleift. Das schwer verletzte Kind kam ins Krankenhaus. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. (dpa/mp)