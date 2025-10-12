mopo plus logo
Ein Pedelec liegt nach einem Unfall stark beschädigt auf der Straße (Symbolfoto).

Ein Pedelec liegt nach einem Unfall stark beschädigt auf der Straße (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Reiß

  • Emstek

Junge Pedelecfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Schwerer Unfall im Landkreis Cloppenburg: Eine Pedelecfahrerin ist beim Abbiegen mit einem Auto kollidiert. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag in Emstek. Die 17-Jährige war mit ihrem Pedelec unterwegs, als sie beim Abbiegen offenbar ein entgegenkommendes Auto übersah. Es kam zum Zusammenstoß – die junge Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte brachten die Pedelecfahrerin in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (dpa)

