Junge Pedelecfahrerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt
Schwerer Unfall im Landkreis Cloppenburg: Eine Pedelecfahrerin ist beim Abbiegen mit einem Auto kollidiert. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.
Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag in Emstek. Die 17-Jährige war mit ihrem Pedelec unterwegs, als sie beim Abbiegen offenbar ein entgegenkommendes Auto übersah. Es kam zum Zusammenstoß – die junge Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.
Das könnte Sie auch interessieren: Streit in Hamburger Wohnheim – Mann mit Messer verletzt
Rettungskräfte brachten die Pedelecfahrerin in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (dpa)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.