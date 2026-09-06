Ein Junge ist am Samstagnachmittag in Salzgitter einer weggewehten Zeitung hinterhergelaufen – und kam so unters Auto.

Tragischer Unfall in Salzgitter: Ein Zehnjähriger ist dort wegen einer weggewehten Zeitung verunglückt.

Der Junge sei der vom Wind erfassten Zeitung hinterhergelaufen und habe dabei die Burgundenstraße überquert, teilte die Polizei mit.

Glück im Unglück: Zehnjähriger bei Unfall leicht verletzt

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Dabei stolperte der Zehnjährige und stürzte auf die Fahrbahn. Zeitgleich setzte ein 25 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen rückwärts in eine seitliche Parklücke – und übersah das Kind. Das Fahrzeug überrollte den rechten Arm des Jungen.

Der Zehnjährige hatte Glück im Unglück – und wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. (dpa/mp)