Jugendlicher erleidet Unfall beim Grillen: Rettungshubschrauber landet vor Gefängnis

In Jork im Alten Land (Landkreis Stade) ist es beim Grillen am Samstagabend zu einem schlimmen Unfall gekommen: Ein Jugendlicher erlitt Verbrennungen, der Rettungshubschrauber musste gerufen werden.

Das Unglück ereignete sich am Abend in Jork Kohlenhusen. Nach Polizeiangaben erlitt der Jugendliche beim Hantieren mit Spiritus am Grill Verbrennungen. Die Flüssigkeit kann beim Kontakt mit glühenden Kohlen gefährliche Stichflammen auslösen.

Der herbeigerufene Notarzt alarmierte den Rettungshubschrauber Christoph Hansa, der kurz darauf an der Zufahrt zum Gefängnis Hahnöfersand landete. Nach der Erstversorgung durch die Buxtehuder Rettungskräfte flog der Helikopter den Jugendlichen zur weiteren Behandlung in ein Hamburger Krankenhaus.