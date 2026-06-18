Jugendliche stoßen Seniorin in Fluss

Eine Gruppe Jugendlicher soll eine Seniorin in Diepholz in einen Fluss gestoßen haben – dann seien sie geflüchtet.

Die 73-Jährige fuhr auf einem Dreirad, als sie den Jugendlichen begegnete. (Symbolbild) picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Schock für eine Seniorin in Diepholz: Drei Jugendliche sollen die 73-jährige Radfahrerin in einen Fluss gestoßen und anschließend im Wasser zurückgelassen haben.

Laut Polizei war die Frau „komplett durchnässt und mit dem Kopf kurzzeitig unter Wasser“. Sie wurde demnach leicht verletzt.

Passanten halfen der Seniorin aus dem Wasser

Anzeige

Die Seniorin sei am Mittwochmittag mit ihrem Erwachsenen-Dreirad unterwegs gewesen. Die Gruppe sei ihr entgegengekommen. Auf gleicher Höhe sollen die Jugendlichen die Frau geschubst haben, sodass sie mit ihrem Dreirad zur Seite kippte und in den Fluss Hunte fiel. Die Jugendlichen seien anschließend weggerannt, berichtete die Frau laut Polizei. Zwei Passanten halfen der 73-Jährigen den Angaben zufolge aus dem Wasser. Auch ihr Dreirad musste herausgezogen werden.

Der Korb des Fahrrads wurde beschädigt, zudem fiel das Handy der Frau in den Fluss. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, unterlassener Hilfeleistung und Sachbeschädigung gegen die drei bislang unbekannten Jugendlichen. Sie sollen etwa 15 Jahre alt sein. Eine nähere Beschreibung lag zunächst nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa/mp)