Gefährliche Aktion: Die Polizei sucht nach Jugendlichen, die mit einem Laserpointer gezielt Autofahrer geblendet haben.

In Wertle (Niedersachsen) sollen Jugendliche absichtlich Autofahrer mit Laserpointern geblendet haben. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Fabian Strauch

Mehrere Autofahrer sind im Landkreis Emsland von Laserpointern geblendet worden. Verletzt wurde bei den Attacken in Werlte laut Polizei niemand. Im Verdacht stehen bislang unbekannte Jugendliche.

Am Sonntag sollen die Unbekannten zwei und am Mittwoch einen Autofahrer in einem Kreisverkehr im Zentrum der Stadt geblendet haben. Zu Unfällen kam es demnach nicht, allerdings fuhr ein 31-Jähriger durch die gezielte Blendung mit seinem Auto leicht gegen einen Bordstein.

Die Verursacher sollen sich laut Polizei an einer Bushaltestelle aufgehalten haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun Zeugen. (dpa/mp)