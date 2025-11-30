Jugendliche auf E-Scooter bei Unfall schwer verletzt
Ein Moment der Unachtsamkeit – und für zwei Jugendliche endete im niedersächsischen Meckelfeld die Fahrt auf dem E-Scooter im Krankenhaus.
Ein 47-jähriger Autofahrer wollte am Samstag gegen 16.15 Uhr von der Glüsinger Straße nach links in die Straße Am Saal abbiegen – und übersah dabei einen E-Scooter, auf dem ein 14- und ein 17-Jähriger unterwegs waren, illegalerweise zu zweit auf einem Fahrzeug. Das Auto erfasste den Roller, die beiden Jugendlichen stürzten und mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (mp)
