Jugendliche auf E-Scooter bei Unfall schwer verletzt

Ein Moment der Unachtsamkeit – und für zwei Jugendliche endete im niedersächsischen Meckelfeld die Fahrt auf dem E-Scooter im Krankenhaus.

Ein 47-jähriger Autofahrer wollte am Samstag gegen 16.15 Uhr von der Glüsinger Straße nach links in die Straße Am Saal abbiegen – und übersah dabei einen E-Scooter, auf dem ein 14- und ein 17-Jähriger unterwegs waren, illegalerweise zu zweit auf einem Fahrzeug. Das Auto erfasste den Roller, die beiden Jugendlichen stürzten und mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (mp)