Nach Streit über ein riskantes Überholmanöver soll ein Radfahrer in Harsefeld einen Jogger ins Gebüsch gestoßen haben.

Der Streit zwischen einem Jogger und einem Radfahrer eskalierte (Symbolfoto). picture alliance / dpa | Ole Spata

Im Landkreis Stade ist es am Freitagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Jogger und einem Radfahrer gekommen. Auslöser soll ein Überholmanöver gewesen sein, bei dem der Radfahrer den Jogger nach dessen Angaben sehr dicht passierte.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall gegen 13.30 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Buxtehuder Straße in Harsefeld. Dort war ein 60-jähriger Jogger unterwegs, als er plötzlich von einem Radfahrer eng überholt wurde.

Radfahrer soll Jogger ins Gebüsch gestoßen haben

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Der Jogger habe sich darüber erschrocken und den Radfahrer lautstark darauf angesprochen, warum dieser ihn nicht durch Klingeln oder Zurufen auf sich aufmerksam gemacht habe. Daraufhin soll der Radfahrer angehalten haben und es sei zu einem Streit gekommen.

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Im weiteren Verlauf soll der Radfahrer den 60-Jährigen in ein Gebüsch gestoßen haben. Dabei wurde der Jogger leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Stade unter der Telefonnummer (04164) 888260 entgegen.