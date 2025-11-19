Wahlumfrage: Jetzt holt die AfD auch in Niedersachsen auf – CDU und SPD Kopf an Kopf

Gleichstand in Niedersachsen: Während die SPD bei einer aktuellen Umfrage leicht zulegt, verliert die CDU im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Zuspruch. Die AfD gewinnt deutlich hinzu. Auch im Bereich der Fünf-Prozent-Hürde ist es spannend.

Gut zwei Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Niedersachsen liegen SPD und CDU der Umfrage zufolge gleichauf. Sowohl die Sozialdemokraten um Ministerpräsident Olaf Lies als auch die Christdemokraten um Landeschef Sebastian Lechner kommen in der Befragung von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen auf 26 Prozent. Dahinter legt die AfD deutlich auf 20 Prozent zu. Die Grünen stehen bei zwölf Prozent, die Linke würde mit sechs Prozent in den Landtag zurückkehren.

Für die derzeitige rot-grüne Koalition gäbe es damit keine Mehrheit mehr im Landtag. Während die SPD sich im Vergleich zum November 2024 um einen Prozentpunkt verbesserte, ist der Wert der Grünen unverändert.

Wahlumfrage Niedersachsen: FDP und BSW wären nicht im Landtag

Deutliche Verluste verzeichnet verglichen mit der Umfrage vor einem Jahr die CDU (-6), während die AfD deutlich mehr Zuspruch erhält (+5). Nicht im Landtag vertreten wären sowohl die FDP als auch das BSW (beide 3 Prozent).

Infratest dimap hat für die Umfrage vom 12. bis 17. November insgesamt 1156 Wahlberechtigte in Niedersachsen per Telefon und online befragt. Die Schwankungsbreite gibt das Institut mit zwei bis drei Prozentpunkten an.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang. (dpa/mp)