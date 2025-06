Jeep kracht mit Tempo 120 gegen Baum – drei Personen eingeklemmt

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Sonntagabend in Schneverdingen im Landkreis Heidekreis vier junge Erwachsene schwer verletzt. Laut ersten Polizei- und Feuerwehrangaben kam gegen 18.45 Uhr ein Jeep auf der Behringer Straße zwischen Niederhaverbeck und Ehrhorn in der Lüneburger Heide von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer verlor vermutlich auf regennasser Fahrbahn bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerseite auf die Beifahrerseite gedrückt und das Fahrzeug teilweise aufgerissen. Drei Insassen wurden im Fahrzeugwrack eingeklemmt, eine vierte Person lag beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits außerhalb des Fahrzeugs.

Tachometer bleibt bei 120 km/h stehen – erlaubt sind 70 km/h

Die Feuerwehren aus Schneverdingen, Ehrhorn/Wintermoor und Welle befreiten die Eingeklemmten. „Wir haben von zwei Seiten mit hydraulischem Gerät gearbeitet und das Dach abnehmen müssen“, erklärte Andre Krampe von der Feuerwehr Schneverdingen. Für die Rettung der Schwerverletzten waren Einsatzkräfte aus den Landkreisen Heidekreis und Harburg vor Ort. Drei Rettungshubschrauber aus Bremen und Hamburg landeten in der Nähe der Unfallstelle. Drei der vier Schwerverletzten wurden mit den Helikoptern in Kliniken geflogen. Ob Lebensgefahr besteht, war am Abend noch unklar.

Der Tachometer des verunglückten Jeeps blieb bei 120 km/h stehen, obwohl auf der Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt. Für Augenzeugen, die hinter dem Unfallwagen fuhren, sowie für die Einsatzkräfte wurden Notfallseelsorger hinzugezogen. Die Polizei sperrte die Straße für die Unfallaufnahme und hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Fahrer eingeleitet. Das genaue Alter oder Geschlecht der Beifahrer sowie weitere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. (mp)