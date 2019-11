Ist unser Brot in Gefahr?: Bäcker gehen auf die Barrikaden – landesweite Protestaktion

Sie haben die Nase voll: Am Mittwochmorgen starten Niedersachsens Bäcker eine landesweite Protestkation vor dem Landtag in Hannover. Mit bedruckten „Protest-Brötchentüten“ wollen sie auf die Bürokratie im Handwerk aufmerksam machen.

„Noch mehr Bürokratie kommt uns nicht in die Tüte“, steht auf den Brötchentütchen, die zu diesem Anlass unter das Volk gebracht werden sollen. Auf der Tüte ist in 25 Kategorien detailliert aufgelistet, wofür die vielen Stunden an Bürokratieaufwand anfallen. 1,2 Millionen dieser Tütchen werden ab Mittwoch in mehr als 450 Filialen im Land ausgegeben.

Das Motto der Protestaktion steht auf Brötchentüten gedruckt: „Noch mehr Bürokratie kommt uns nicht in die Tüte.“ Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord Foto:

4000 Arbeitsstunden allein für Bürokratie

Wie die Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord auf ihrer Internetseite informiert, müsse ein Betrieb mit zehn Filialen im Durchschnitt weit mehr als 4000 Stunden pro Jahr aufbringen, um die Anforderungen an Dokumentation, Statistik und Archivierung zu stemmen.

„Die Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand und gerade kleinere geben auf, weil sie nach 10 Stunden Nacharbeit nicht mehr die Kraft haben, die ständig wachsende sinnlose Papierflut zu bewältigen“, warnt Landesinnungsmeister Dietmar Baalk.

Bäcker protestieren landesweit gegen bürokratische Papierflut

Den größten Aufwand haben die Bäcker mit der Dokumentation von Reinigungsarbeiten: über 2000 Stunden fallen dafür an. Gefolgt von rund 1000 Stunden Arbeit für Temperaturdokumentation und über 500 Stunden an Archivierungspflichten für die Steuern.

„Wir haben nichts gegen Hygiene und Verbraucherschutz – aber warum muss jedes geputzte Backblech akribisch dokumentiert werden? Das belastet unsere Verkäuferinnen extrem“, kritisiert Dietmar Baalk. Die Infoaktion an rund 3500 Bäckertheken in ganz Niedersachsen soll 10 bis 14 Tage dauern. (mew)