Unfall auf Autobahn: Fahrer schläft beim Überholen ein – schwer verletzt

Ausgerechnet beim Überholen auf der A1 fällt ein Autofahrer offensichtlich in Sekundenschlaf. Die Folge ist ein schwerer Unfall – und den Verursacher trifft es hart.

Sekundenschlaf hat vermutlich einen schweren Unfall auf der Autobahn 1 verursacht: Zwei Menschen sind nahe Osnabrück verletzt worden, einer davon schwer. Ein 42 Jahre alter Autofahrer sei am frühen Morgen in Richtung Hamburg unterwegs gewesen und habe zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord ein weiteres Auto überholen wollen, sagte ein Polizeisprecher.

Wagen schleuderte zurück und erfasste Pkw einer 29-Jährigen

Dann sei er offensichtlich in Sekundenschlaf gefallen, habe mit seinem Wagen alle drei Fahrstreifen überfahren und die Mittelschutzplanke touchiert. Von dort schleuderte der Wagen zurück und erfasste das Auto einer 29-Jährigen.

Nach der Kollision kamen beide Autos nach rechts von der Fahrbahn ab und blieben schließlich stehen. Der 42-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, die 29-Jährige wurde leicht verletzt. Ermittelt werde wegen Gefährdung im Straßenverkehr, sagte der Sprecher. (dpa)