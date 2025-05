In Gegenverkehr geraten: Frontalcrash nahe Hamburg – zwei Verletzte

Schwerer Frontalcrash in Buxtehude: Am Mittwoch gerät ein Nissan in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem BMW. Dabei werden zwei Menschen verletzt.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.50 Uhr auf der Apensener Straße in Buxtehude. Ein 58-jähriger Fahrer eines Nissan Micra war zu dieser Zeit auf der Landesstraße 127 stadteinwärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Zwei Verletzte bei Unfall in Buxtehude – Vollsperrung und hoher Schaden

Dort kam ihm ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Apensen entgegen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass beide Fahrzeuge frontal zusammenprallten. Mit fatalen Folgen: Der Nissan-Fahrer wurde schwer verletzt, der Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert.

Die Feuerwehr Buxtehude rückte aus, sicherte die Unfallfahrzeuge ab und nahm die auslaufenden Betriebsstoffe auf. Anschließend übernahm eine Spezialreinigungsfirma die Fahrbahnreinigung.

Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Apensener Straße zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Es kam zu Behinderungen im innerstädtischen Verkehr. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. (mp)