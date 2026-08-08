Weil jemand auf seine Spur fuhr, musste ein junger Autofahrer (19) abrupt ausweichen und krachte in einen Baum.

Nach einem Unfall im Landkreis Stade sucht die Polizei nun Zeugen, da ein wichtiger Beteiligter offenbar flüchtete. Ein 19-Jähriger hatte Glück.

Der junge Mann war am Freitag um 16 Uhr mit einem VW Touran auf der L127 bei Ahrensmoor in Richtung Ahrenswohlde unterwegs. In einer Kurve sei ihm ein Autofahrer mit einem dunklen Pkw entgegenkommen, der plötzlich auf seine Spur gefahren sei.

„Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach links aus, kam von der Fahrbahn ab, streifte einen Straßenbaum und blieb auf dem Gehweg stehen“, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Verursacher habe sich nicht weiter um den Unfall gekümmert und sei einfach weitergefahren.

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Nach schwerem Unfall: Polizei sucht Zeugen

Der 19-Jährige blieb unverletzt. Sein Auto allerdings wurde schwer beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

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Die Beamten suchen nun öffentlich nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Gegen ihn sei ein entsprechendes Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet worden, so der Sprecher weiter. Alle entsprechenden Hinweise an: Tel. 04164 888260.