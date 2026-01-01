In der Flut eingeschlossen: Feuerwehr zieht Auto aus Deich

Nach einem offenbar längeren Deichspaziergang der Besitzer musste die Feuerwehr am Neujahrstag einen von Wasser eingeschlossenen Pkw in Bullenhausen (Landkreis Harburg) retten. Als die Fahrer ihren Volvo vom Parkplatz in der Straße Sandberg bei der Strandhalle Over abholen wollten, war der Wagen schon komplett von den Wassermassen hinter dem Deich eingeschlossen.

Der Wagen ließ sich nicht mehr aus dem Wasser fahren, daher musste er von der Feuerwehr aus dem Gefahrengebiet geschleppt werden.

Die Zündung reagierte zwar noch, aber starten ließ sich der Motor des Fahrzeuges nicht mehr. Die Feuerwehr brachte die beiden überraschten Fahrzeugbesitzer anschließend ins warme Feuerwehrhaus.