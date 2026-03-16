Feuerteufel treibt sein Unwesen: In dieser Straße haben die Anwohner Angst

In Zeven (Landkreis Rotenburg-Wümme) treibt ein unheimlicher Feuerteufel sein Unwesen. Er hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Brand in Kellern von Mehrfamilienhäusern gelegt. Am vergangenen Samstag bereits zum siebten Mal in den vergangenen drei Wochen. Immer in derselben Straße.

Er schlägt meisten in den späten Abendstunden oder kurz nach Mitternacht zu. Dann schleicht sich der Täter in die Keller von Mehrfamilienhäusern am Eschenweg und setzt die dort installierten Rauchmelder in Brand. Durch das verschmorende Plastik entsteht giftiger Qualm.

Giftiger Qualm – Wohnhaus evakuiert

Die Brände konnte die Feuerwehr bislang immer rasch löschen, Verletzte gab es bislang zum Glück nicht. Am Samstagabend schlug der Feuerteufel nun erneut zu und setzte erneut einen Rauchmelder in einem Keller in Brand. Wegen des giftigen Qualms wurde das Haus geräumt. Nach Ende der Löscharbeiten konnten die Mieter in ihre Wohnungen zurück.

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Die Polizei ermittelt mit Hochdruck, konnte den Täter aber bislang nicht fassen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Brandstifter geben können. Tel. 04281 9592 0.