Imbiss-Betreiber rettet Wohnmobil-Camper vor Hochwasser – „haben alle geschlafen“

Ein plötzliches Hochwasser an der Elbe im Landkreis Stade hat am Montagmorgen zahlreiche Wohnmobilfahrer überrascht. Nur durch das Hupen eines Imbiss-Betreibers konnten die Camper sich und ihre Fahrzeuge rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Kurz nach 6 Uhr stieg der Wasserstand am Lühe-Anleger in der Gemeinde Grünendeich auf rund acht Meter – etwa einen Meter mehr als vorhergesagt. Der Parkplatz an der Elbe wurde teilweise überflutet, mehrere Wohnmobile standen plötzlich in Wassernähe.

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Ein Imbiss-Betreiber erkannte die Gefahr früh und hupte minutenlang, um die schlafenden Camper zu wecken. „Die haben alle tief geschlafen. Hupen war die einzige Möglichkeit“, sagte er. Die Wohnmobilfahrer konnten ihre Fahrzeuge daraufhin rechtzeitig auf höher gelegene Bereiche fahren. Verletzt wurde niemand.