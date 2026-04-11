Im Suff über den Radweg: Junge Autofahrerin sorgt für gefährliche Irrfahrt

Eine junge Frau hat am Freitagabend im Emsland die Kontrolle über ihr Auto verloren. Ein entgegenkommendes Auto konnte nur durch Vollbremsung einen Unfall verhindern. Was steckt dahinter?

Eine 22-Jährige hat am Freitagabend den Straßenverkehr in Emsbüren unsicher gemacht. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto, einem Audi, von der Straße ab. Sie befuhr anschließend etwa 300 Meter lang einen parallel zur Gegenfahrbahn verlaufenden Radweg.

Als sie wieder auf die Straße fahren wollte, musste ein entgegenkommendes Auto eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 50-jährige Kia-Fahrer erlitt einen Schock.

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Ein Atemalkoholtest ergab bei der 22-Jährigen einen Wert von 1,96 Promille! Sie musste ihren Führerschein abgeben, zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (dpa)