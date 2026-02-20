Im Norden: Vogelgrippe in Tierpark nachgewiesen

Im Vogelpark Walsrode hat es einen Ausbruch der Vogelgrippe gegeben. Eine Tötung des wertvollen Gesamtbestandes ist vorerst nicht nötig – Konsequenzen hat der Fall dennoch.

Bei fünf plötzlich verendeten Enten und Gänsen in einer separaten Meeresvögel-Voliere des Parks sei der Virus nachgewiesen worden, teilte der Landkreis Heidekreis mit. Der Befund vom Veterinäruntersuchungsinstitut Oldenburg wurde demnach anschließend vom Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Instituts bestätigt.

Vogelgrippe! Vogelpark Walsrode muss vorerst schließen

„Der Tierbestand der betreffenden Voliere wird eingeschläfert, Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen werden eingeleitet“, teilte der Landkreis weiter mit. Von einer Tötung des artenschutzrechtlich wertvollen Gesamtbestandes könne zunächst abgesehen werden.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Pflege bis in den Tod: Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf

Wiebke Worm gab für ihren Mann Uwe ihr Leben auf Hamburgs Wirtschaft im Check: Wo es brummt – und wo es knirscht

Wo es brummt – und wo es knirscht Sex im Alter: Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki

Kann jede Menge Spaß machen, weiß Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli

Königsdörffer zeigt’s allen: Jugendtrainer über seine Anfänge: Und: Fin Bartels warnt St. Pauli 28 Seiten Plan 7: Pete Doherty kommt nach Hamburg – Tickets zu gewinnen! Und: Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Auch das Unternehmen bestätigte den Ausbruch auf Anfrage. Der Park bleibe vorübergehend geschlossen und man gehe davon aus, dass zumindest die beiden kommenden Wochenenden davon betroffen seien.

Das könnte Sie auch interessieren: Schock für Tierhalter und Anwohner: Wölfe jagen Schafe kilometerweit und töten sie

Für Geflügelhalter im näheren Umkreis entstehen nach Behördenangaben keine einschränkenden Maßnahmen. Es handele sich um den ersten Ausbruch der Geflügelpest im Jahr 2026. (dpa/mp)