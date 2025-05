Im Norden: Vermisste Kinder womöglich in Lebensgefahr – Polizei bittet um Mithilfe

In der Grenzregion von den Niederlanden und Niedersachsen sind zwei Kinder verschwunden. Es läuft eine große Suche. Die Polizei in Ostfriesland setzt auch auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Bei der Suche nach zwei vermissten Kindern aus den Niederlanden bittet die Polizei um Hinweise. „Wir bitten dringend um Ihre Mithilfe“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden. Für Hinweise zu den vermissten Kindern sei ein Hinweistelefon auf deutscher Seite geschaltet worden.

Wo und wie Hinweise gegeben werden können

Unterdessen sucht die Polizei auch weiter im Nordosten der Niederlande nach den vermissten Kindern Jeffrey (10) und Emma (8). Die Polizei schließt eine Entführung durch den 67 Jahre alten Vater nicht aus. Die Beamten gehen davon aus, dass er möglicherweise mit den Kindern nach Deutschland gefahren sein könnte.

Die Polizei in Ostfriesland bittet insbesondere Einwohner der deutschen Grenzregion, Ausschau nach dem Vater und seinen Kindern zu halten. „Wenn Sie Hinweise zum Verbleib von Emma und Jeffrey geben können oder das Auto gesehen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei“, hieß es weiter. Hinweise nehmen die Polizei in Leer und die Polizei in den Niederlanden entgegen.

Die beiden Kinder sind nach Polizeiangaben seit Samstag vermisst. Sie wohnen in der Nähe der Ortschaft Beerta dicht nahe der Grenze zu Niedersachsen. Die beiden sollen in einem grauen Toyota mitgenommen worden sein.

Die Polizei fürchtet, dass die Kinder in Lebensgefahr sind. Möglicherweise wolle der Vater die Kinder und sich selbst töten. „Das vermuten wir unter anderem deshalb, weil ein Brief gefunden wurde, der von dem Verdächtigen geschrieben wurde“, teilte die niederländische Polizei mit. Daher werde auch mit einem großen Aufgebot an Menschen und Sonderkräften gesucht.