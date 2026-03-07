Im Norden: Verletzte Frau spurlos im Wald verschwunden

Mit Hubschraubern und Spürhunden: Einsatzkräfte suchten in der Nacht auf Samstag im Kreis Diepholz stundenlang nach einer jungen Frau, die mit einer Kopfverletzung im Wald verschwunden war – doch ohne Erfolg.

In einer sechsstündigen Suchaktion hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) vergebens eine verletzte Frau gesucht. Die etwa 20-Jährige sei am Freitagabend auf der Straße einem Autofahrer aufgefallen, da sie eine blutige Kopfplatzwunde gehabt habe, teilte die Polizei mit.

Die beiden hätten sich kurz unterhalten, jedoch sei die Frau dann in Richtung Wald verschwunden. Mit Hubschrauber, Hunden und Einsatzkräften der Feuerwehr suchte die Polizei nach der Frau. Um 5 Uhr am Morgen wurde die Suche abgebrochen. (dpa/mp)