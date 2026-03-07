mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Polizeihubschrauber in der Luft

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um die verschwundene Frau zu finden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Wolfgang Maria Weber | R7172

  • Wagenfeld

Im Norden: Verletzte Frau spurlos im Wald verschwunden

Mit Hubschraubern und Spürhunden: Einsatzkräfte suchten in der Nacht auf Samstag im Kreis Diepholz stundenlang nach einer jungen Frau, die mit einer Kopfverletzung im Wald verschwunden war – doch ohne Erfolg.

In einer sechsstündigen Suchaktion hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in Wagenfeld (Landkreis Diepholz) vergebens eine verletzte Frau gesucht. Die etwa 20-Jährige sei am Freitagabend auf der Straße einem Autofahrer aufgefallen, da sie eine blutige Kopfplatzwunde gehabt habe, teilte die Polizei mit.

Das könnte Sie auch interessieren: Tragödie bei Aurubis: Gabelstaplerfahrer stirbt bei Brand

Die beiden hätten sich kurz unterhalten, jedoch sei die Frau dann in Richtung Wald verschwunden. Mit Hubschrauber, Hunden und Einsatzkräften der Feuerwehr suchte die Polizei nach der Frau. Um 5 Uhr am Morgen wurde die Suche abgebrochen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test